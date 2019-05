Tatoeagehype houdt aan in Duitsland

Uit onderzoek blijkt dat de meeste tatoeage-fans zijn te vinden in de leeftijdsgroep van 18- tot 30-jarigen, gevolgd door de categorie 31-40 jaar. „Als mensen eenmaal een tattoo hebben, is de tendens dat ze er nog een laten zetten. Eén is niet langer voldoende”, aldus de zegsman, die de komende dagen twintigduizend bezoekers verwacht.

De nieuwste trend is volgens hem de „in-ear-tattoo”, een inktafbeelding in de oorschelp. Er zijn bovendien veel liefhebbers voor souvenirtatoeages als blijvende herinnering aan bijvoorbeeld een mooie reis. Nu in het Ruhrgebied ook de laatste kolenmijn is gesloten, zijn ook motieven uit de zware industrie populair. Bij piercings wordt steeds vaker gebruikgemaakt van edelmetaal zoals platina en edelstenen.