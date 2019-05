Nieuw bewijs in geruchtmakende ’kwartetmoord’

De moord vond plaats in een zogenaamde growshop. Het nieuwe bewijs komt op een moment dat er veel geruchten rondgaan over de zaak. Ⓒ GINOPRESS B.V.

ALMELO - Justitie heeft nieuw bewijs gevonden in de geruchtmakende Enschedese ’kwartetmoord’. Officier van justitie Ayden van Veen bracht dat vandaag naar buiten tijdens de tweede zogeheten pro-formazitting over deze moordzaak. Volgens Van Veen is er een dna-spoor gevonden op een kabeltje van een videorecorder, die gekoppeld was aan de camera’s in de shop. Die zou eruit zijn getrokken door een van de moordverdachten.