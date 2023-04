22-jarige automobilist ernstig gewond door crash tijdens politieachtervolging

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Provicom

OOST-SOUBURG - Een 22-jarige automobilist uit Oost-Souburg is zondagochtend vroeg ernstig gewond geraakt toen hij in zijn woonplaats crashte tijdens een achtervolging door de politie. Na het ongeluk vloog de auto direct in brand, twittert de politie. De man zat op dat moment nog in de auto, maar werd eruit gehaald, meldt een politiewoordvoerder.