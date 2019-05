Voortvluchtige: ’Bij 15.000 likes meld ik me’

City of Torrington Police Department is op zoek naar Simms vanwege zeven openstaande misdrijven, onder meer met drugs, rijden onder invloed van alcohol, geweld, verstoren van de vrede en het maken van valse meldingen. Dat meldt agent Brett Johnson aan Huffington Post.

Volgens de Amerikaanse krant zocht Simms contact met Johnson via Facebook Messenger nadat hij zijn eigen Wanted-poster terugzag op Facebook. Simms opperde in eerste instantie zich te melden op het bureau als de poster 20.000 likes kreeg. Johnson wist dat aantal likes dus terug te dringen naar 15.000 likes.

Niets te verliezen

Volgens Johnson had de politie al flink wat pogingen gedaan Simms te vinden. In gesprek met Huffington Post zegt hij dan ook: „We hadden niet veel te verliezen.”

De poster heeft vrijdagmiddag meer dan 26.000 likes ontvangen op Facebook, maar Simms is nog op vrije voeten. In gesprek met agent Johnson had Simms aangegeven ’een man van zijn woord’ te zijn, maar dat bleek dus niet het geval.