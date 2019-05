Kabinet: nog geen besluit over voordracht Timmermans

Timmermans won volgens exitpolls donderdag de verkiezingen voor het Europees Parlement in Nederland. Zondag wordt pas de uitslag bekend als ook in alle andere lidstaten is gestemd. Timmermans is namens de sociaaldemocraten de kandidaat voor de functie van voorzitter van de Europese Commissie, de zogenoemde spitzenkandidaat.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) herhaalde vrijdag na de ministerraad nog eens dat het kabinet tegenstander is van het verschijnsel spitzenkandidaten. Het is geen garantie voor een topfunctie, zei hij. Blok zei verder niet te willen speculeren over de voordracht van Nederland voor de Europese Commissie.

PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt dat het kabinet niet meer om zijn partijgenoot heen kan. Het kabinet moet Timmermans volgens hem nu voordragen als voorzitter van de Europese Commissie. „Als het kabinet dat negeert maken ze een fout”, zei Asscher vrijdag in het radioprogramma 1 op 1.