Lege pet Rutte en Kaag na bedeltocht langs oppositie

Het kabinet ging deze en afgelopen week op zoek naar steun en oplossingen voor de grote begrotingsproblemen waar Rutte IV mee te kampen heeft. De tocht is dinsdagmiddag afgesloten met een bezoek aan PVV-leider Wilders. Het was een ’goed gesprek’, zegt Rutte na afloop. Net zoals na alle andere gesprekken die hij de afgelopen dagen voerde. Wilders twitterde op zijn beurt na afloop ’vriendelijk’ te hebben aangegeven dat Rutte en Kaag ’van een andere planeet komen’.

VIDEO: Premier Rutte en minister Kaag bezoeken PVV-voorman Wilders, om steun te krijgen voor financiële plannen van het kabinet. Tekst gaat verder onder de video.

Bij andere oppositiefracties was er evenmin veel enthousiasme. Het linkse blok van PvdA en GL, dat de coalitie aan een meerderheid kan helpen in de Eerste Kamer, klaagde vorige week hardop over het gebrek aan plannen, de houding van het kabinet en de gebrekkige interesse in de linkse voorstellen. JA21, ook een grote speler in de senaat, was milder, maar kondigde aan zijn huid duur te verkopen.

Geen deal

In de coalitie is die rekensom ook al gemaakt: de wensen van links en rechts zijn zo duur, dat een deal met de oppositie er niet in lijkt te zitten. VVD, D66, CDA en CU zitten daarom dinsdagavond weer in coalitieoverleg. Voor een nabeschouwing van de bedeltocht, maar ook om binnen de eigen gelederen in elk geval de Voorjaarsnota, de reparatie van de begroting van het lopende jaar, af te maken. Donderdag volgt mogelijk nog een sessie, vrijdag wil het kabinet er een klap op geven, zei Rutte dinsdagmiddag.

Bekijk ook: Senaat draait tijdelijke coronawet de nek om

Dan zullen nog niet alle grote (financiële) problemen opgelost zijn. Vraagstukken als de koppeling van AOW met stijging minimumloon of verdere koopkrachtreparatie blijven waarschijnlijk nog even op de plank liggen richting Prinsjesdag, als de begroting voor volgend jaar in elkaar wordt gezet. Voor bijvoorbeeld het compenseren van de eerste spaartaks-gedupeerden is dit jaar al wel geld nodig.