Doden door brand in opleidingscentrum India

Veel slachtoffers sprongen om te ontsnappen aan de vlammen van de derde en vierde verdieping naar beneden. De brand brak uit op de tweede, aldus Indiase media.

De brandweer was met achttien wagens ter plaatse. De bluswerkzaamheden zijn nog gaande. Mogelijk zitten nog mensen opgesloten in het gebouw, dat onderdeel is van een winkelcomplex. De verantwoordelijke minister Vijay Rupani van de deelstaat Gujarat heeft een onderzoek gelast. Hij beloofde de families van de omgekomen personen financiële hulp.