Man wil huisdier, steelt ringstaartmaki van zoo

Kasbar nam ringstaartmaki Isaac in juli 2018 mee uit Santa Ana Zoo. Isaac is met zijn 32 jaar de oudste ringstaartmaki in gevangenschap in Noord-Amerika. Om Isaac mee te kunnen nemen, knipte Kasbar een gat in het hek van het verblijf van de dieren. Niet alleen Isaac verdween: andere dieren zagen hun kans schoon en ontsnapten uit het verblijf.

Nadat Kasbar Isaac te pakken had gekregen, zette hij het bedreigde beestje in een plastic bak zonder ventilatie, zo vertelt het politierapport.

Niet veel later...

Maar lang had Kasbar geen oog voor zijn nieuwe ’huisdier’: een dag later zette hij Isaac - nog altijd in de plastic bak - voor het hotel van Newport Beach. ’Behulpzaam’ als Kasbar was, schreef hij twee briefjes: ‘Ringstaartmaki (met tracker)’ en ‘Dit is eigendom van Santa Ana Zoo , het werd vannacht meegenomen. Breng het alstublieft naar de politie’.

Naar omstandigheden gaat het nu goed met Isaac. De dierentuin heeft wel 8,486 dollar (iets meer dan 7500 euro) uit moeten geven door de streek van de Amerikaanse tiener. Die kosten worden nu op de dader verhaald.

Kasbar heeft toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan één van de misdrijven waarvan hij wordt verdacht, namelijk het onrechtmatig meenemen van een bedreigd dier. De maximale straf die de 19-jarige Amerikaan staat te wachten is een jaar in de nor én een boete van $100,000 (bijna 90.000 euro).