Plastic doucheslang uit maag van dode dolfijn gehaald

Ⓒ Florida Fish and Wildlife Conservation Commission

Fort Meyers Beach - Opnieuw is er een dolfijn aangespoeld met een maag vol plastic. Een twee meter lange dolfijn spoelde vorige week aan op het strand van Fort Meyers Beach in Florida. In de maag van de dolfijn zat een plastic doucheslang, mét douchekop. Dat maakte Florida Fish and Wildlife Conservation Commission vrijdag bekend.