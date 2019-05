Gouda geteisterd door autobranden

De brandweer moet de laatste weken vaak ’s nachts uitrukken om auto’s te blussen Ⓒ Mediatv

Gouda - De politie onderzoekt een reeks autobranden van de afgelopen weken in Gouda. Sinds vrijdag 3 mei brandden in verschillende wijken ’s nachts in totaal 18 auto’s uit. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting.