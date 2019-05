Rutte vindt excuses Wiebes ’passend’

Groningen wordt al jaren geplaagd door aardbevingen als gevolg van gaswinning, met veel schade aan woningen en andere gebouwen tot gevolg. De schadeafhandeling verloopt traag en stroperig en ook de beloofde versterking van onveilig geworden huizen wil maar niet op gang komen.

Wiebes werkt er naar eigen zeggen nu al hard aan om het tempo op te voeren en zei donderdag tijdens een bezoek aan Groningen dat hij maatregelen niet „aan de hand van één bevinkje” naar voren kan halen. Al op de dag zelf erkende hij dat dit een „domme verspreking” was die geen recht deed aan de problemen die veel Groningers ondervinden.

’Heel erg ongelukkig’

Vrijdagochtend bood de minister nogmaals excuses aan. „Dat vind ik ook passend”, aldus Rutte. „Want het is echt verschrikkelijk wat er gebeurd is.” Een verspreking kan een minister die zo onder druk staat volgens de premier altijd een keer overkomen, „maar deze was wel echt heel erg ongelukkig.”

Rutte zei verder dat de beving van afgelopen week nog maar eens onderstreept hoe nodig het is dat de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk stopt. Het kabinet besloot vorig jaar tot een stapsgewijze afbouw. Dat kost tijd omdat bedrijven en huishoudens de gelegenheid moeten hebben om over te schakelen op alternatieven.

Tempo omhoog

„We liggen voor op schema”, aldus de minister-president. „Maar we blijven zoeken naar extra maatregelen om de afbouw van de gaswinning te versnellen.” Ook bij de schadeafhandeling en de versterking moet het tempo volgens Rutte omhoog.