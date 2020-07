Tieners worden mondkapje-oma om alcohol te scoren zonder ID

Dat blijkt uit talloze video’s op TikTok die miljoenen views hebben vergaard. Tijdens de coronaperiode is de vaste smoes voor de tieners niet langer nodig. „Met een mondkapje kunnen ze je hele gezicht niet zien lol”, legt iemand op sociale media uit.

Stand-upcomedian Jason Lawhead had het begin juli al door. „Omdat we mondkapjes moeten dragen, is dit de beste tijd in de geschiedenis om alcohol te kopen met een neppe ID-kaart”, schreef hij op Twitter.

Je kunt het verschil tussen ’Anna’ en de ’Eva’ op de ID-kaart niet altijd zien, omdat slechts de helft van het gezicht zichtbaar is. Sommige tieners houden het bij een mondkapje. Anderen gaan verder. In video’s is te zien hoe Amerikaanse jongeren zich als bejaarden vermommen. Ze dragen een gezichtsmasker, maar ook grijs kroeshaar, archaïsche kledij, en lopen met een wandelstok of rollator.

Ook de bloemenjurk is populair. Net als een zelfbedachte bochel en een typische oma-hoofddoek.

Op een van de video’s is zelfs te zien hoe meiden een volledig gezichtsmasker dragen inclusief ’huid’. In een andere legt een jongedame uit dat ze ’probeerde zo weinig mogelijk te praten’. Dat was lastig want de winkeleigenaar vroeg nog bezorgd of ’ze de flessen wel zelf kon dragen’.

Weer een andere video toont een jonge meid die haar ’grootmoeder’ begeleidt in de winkel – een vriendin. „Oh mijn God, het werkt!!”, staat bij de video geschreven als de twee terugkeren met een fles wodka.

Meerdere video’s hebben meer dan een miljoen views op sociale media. Of er in Nederland al jongeren de truc hebben geprobeerd, is niet bekend.

