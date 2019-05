Onrust bij PVV na nederlaag

In het bericht staat dat de PVV uit het Europarlement verdwijnt en de boodschap ’normaal stapt een partijleider bij zoveel verlies op’. PVV-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Marjolein Faber is woedend over zijn actie: „Van der Sluijs is nog twee weken Kamerlid en spuugt zijn gal over het feit dat hij niet terugkomt op de lijst. Heel sneu.”

Collega-senator Ton van Kesteren heeft er ook geen goed woord voor over: „Iedereen is wel eens teleurgesteld. Ik vind dit onprofessioneel. Meer wil ik er niet over kwijt.” PVV-senator Peter van Dijk noemt het „een beetje goedkoop.”

Van Dijk laat verder weten dat de nederlaag van de provinciale verkiezingen nog niet is besproken binnen de partij. „We moeten eerst intern praten. Om nu met de bijl in het rond te gaan hakken vind ik een beetje snel.”