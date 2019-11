Traangasgranaten vliegen Nederlandse bezoeker Hongkong om de oren

Politiemensen arresteren een studente die uit het omsingelde universiteitsterrein trachtte te ontsnappen. Ⓒ Bloomberg

Amsterdam - De politie in Hongkong grijpt steeds harder in om opstandige studenten aan te pakken. De universiteitswijk in Kowloon is afgegrendeld van de rest van de stad. De politie heeft de Poytechnic University omsingeld en biedt de honderden studenten die de campus bezet houden maar één uitweg, ze moeten hun wapens inleveren en zich overgeven. Wanhopig proberen de studenten te ontsnappen want bij arrestatie riskeren ze een gevangenisstraf van tien jaar.