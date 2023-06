Nederlandse frietbakkers ontsnappen aan de dood bij raketaanval in Oekraïne: ’Mensen zaten onder het bloed’

Franky van Hintum en Coen van Oosten waren net klaar met eten en hadden al betaald toen meters van hun vandaan een explosie plaatsvond. „We hadden een goede dag gehad en met een paar anderen gegeten. Ineens was er een hele zware klap”, vertelt Van Oosten. Hij en zijn kompaan zeggen ’slechts lichte verwondingen’ overgehouden te hebben aan de explosie. „Maar er zijn zeker doden bij gevallen.”

De raketaanval in het centrum van de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk werd al opgepikt door internationale media. Er zijn voor zover duidelijk minstens twee doden gevallen. Meer dan twintig mensen raakten gewond. Van Oosten gelooft dat meteen. Volgens hem was het druk en zaten er veel journalisten binnen. „Mensen zaten onder het bloed. We wisten niet eens hoe we weg moesten komen. Uiteindelijk vonden we een weg naar buiten. Ik ben nog terug naar binnen gegaan om mijn telefoon te pakken. Die lag nog precies op dezelfde plek. Zonder ben je hier nergens.”

De telefoontjes en berichten stromen inmiddels binnen. Of hij spijt heeft van zijn riskante reis naar oorlogsgebied? „Sorry, nee. Dat moet ik niet te hard zeggen. M’n familie zal het niet leuk vinden. Maar het is voor mijn gevoel nog niet klaar hier. Natuurlijk gaan we het nu even rustig aan doen, maar de mensen staan elke dag in de rij voor een frietje en gaan met drie, vier porties naar huis. Ze hebben honger.”

’Burgerdoelen’

De twee patatbakkers zijn met gevaar voor eigen leven al zeker tien keer naar Oekraïne getrokken om voedsel uit te delen, tot vlakbij het front in de Donbas. Op Twitter plaatsten de twee de schokkende beelden van de nasleep van de ’twee raketten van Poetin’, zoals Van Oosten zegt. „Hij geeft hier de opdracht toe. Deze oorlog is zo smerig en vies. Het zijn gewoon burgerdoelen die ze bombarderen. Huizen van mensen waar wij friet voor bakken. Ik word er woedend van. Ze hebben onze steun nodig en de wereld zal hard op moeten treden. Het gaat maar door, zonder reden.”

Volgens ooggetuigen verzamelde een menigte zich rond het Ria Pizza restaurant om te kijken of er nog mensen uit het geraakte pand kunnen worden gehaald, meldt ANP. Onder de gewonden is volgens de minister van Binnenlandse Zaken ook een kind. Hij sluit niet uit dat meer slachtoffers onder het puin liggen.

Kramatorsk is de grootste stad in de regio Donetsk die nog in handen is van de Oekraïners. Er wonen zo’n 150.000 mensen. De stad werd vorig jaar zwaar geraakt door een raketaanval op het treinstation waar duizenden mensen zich hadden verzameld. Bij die aanval vielen 61 doden en meer dan 160 gewonden. De afgelopen dagen zijn de Russen weer volop bezig met het bombarderen van verschillende steden, waaronder Kiev. Van Oosten zegt er niet minder van te slapen. „Ik ben lichamelijk nu zo moe, dat gaat heel snel lukken.”

Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.