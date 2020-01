Imam trouwt per ongeluk mannelijke dief

De ’bruid’ en imam tijdens hun islamitische huwelijksvoltrekking in december. Ⓒ Daily Monitor

KAYUNGA - Een Oegandese imam blijkt per ongeluk met een man te zijn getrouwd die hem wilde beroven. Het viel de geestelijke al op dat zijn kersverse ’bruid’ de kleren strak aanhield in bed. Maar ’Swabullah Nabukeera’, met wie de 27-jarige imam meende in het huwelijksbootje te zijn gestapt, viel pas door de mand toen hij een televisie probeerde te stelen bij de buren.