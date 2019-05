Gewonden door explosie in promenade Lyon

Ⓒ Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône

LYON - Door een explosie in een straat voor voetgangers in het centrum van Lyon zijn vrijdagmiddag volgens persbureau AFP acht mensen gewond geraakt. Zij hebben allen kleine verwondingen. Er zijn geen doden. Op foto’s is te zien dat er tamelijk weinig schade is.