Gewonden door explosie op straat Lyon

Justitie meldt dat vaststaat dat een bompakket is ontploft in de autovrije rue Victor-Hugo. Vermoedelijk gaat het om een geïmproviseerd explosief. Macron heeft bevestigd dat het om een aanslag gaat. Of er een terroristisch motief is, is niet bekend. De dader is nog niet gepakt. Er wordt gezocht naar één verdachte.

Het bompakket ging vlak bij een bakker af. Volgens een politiebron bevatte het schroeven of bouten. Op foto’s is te zien dat er glasscherven zijn, al valt de materiële schade mee. De politie heeft het wandelgebied in de buurt van Place Bellecour afgezet.