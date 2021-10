Van Haga mag weer terug op LinkedIn

Wybren van Haga (Groep van Haga). Ⓒ ANP/HH

HAARLEM - Tweede Kamerlid Wybren Van Haga krijgt zijn profiel op LinkedIn terug. De rechter in Haarlem heeft bepaald dat het netwerk hem binnen drie werkdagen weer moet toelaten. Van Haga had dat in een kort geding geëist, nadat LinkedIn zijn profiel had verwijderd wegens het verspreiden van misinformatie over corona.