Verwarring over ’helper’ bij landelijke intocht

Apeldoorn kreeg vandaag de intocht toegewezen. Die zal plaatshebben op zaterdag 16 november en worden georganiseerd door de NTR. ,,Het is niet de bedoeling dat de zwartepietendiscussie de overhand gaat krijgen”, vertelde waarnemend burgemeester Petra van Wingerden vrijdag tegen De Stentor. ,,Dit moet een mooi kinderfeest worden. Wij hebben het daarom over de helpers”.

Die uitleg moet met een korreltje zout worden genomen, vertelt woordvoerder Carlo Spijk. „Het is geen bewuste vocabulaire-switch, puur de woordkeuze op dat moment. Dit is niet iets wat we vooraf hadden afgesproken. Het zou apart zijn als één stad in Nederland voor de rest van het land zou dicteren welke namen we geven aan iconen als Zwarte Piet, Sinterklaas, de schimmel of de stoomboot.”

Er komen dus gewoon Zwarte Pieten? „Er komen gewoon Pieten in Apeldoorn”, formuleert Spijk voorzichtig. „De weg van geleidelijke verandering die de NTR inzet, waarbij Zwarte Piet steeds minder zwart wordt, die volgen wij uiteraard, maar daar nemen wij zelf geen stelling in.”

’Geen agenda’

De burgemeester suggereert in haar uitleg met het woord ’daarom’ wel degelijk een verband tussen de zwartepietendiscussie en de keuze voor helpers. Spijk trekt die quote niet in twijfel. Hij noemt ’de interpretatie’ ervan ’kort door de bocht’. „Er zat geen gedachte achter, een agenda ofzo. Het was zeker niet zo bedoeld. Anders hadden we zelf wel een manier bedacht om naar buiten te brengen: jongens, we hebben de pietendiscussie in ons eentje opgelost, vanaf nu zijn het helpers en geen Zwarte Pieten. Maar dat zou van de zotte zijn”, besluit de woordvoerder.

De gemeente is overigens nog in overleg met de NTR over hoe de helpers of Pieten eruit zullen komen te zien. Afgelopen jaar, toen de landelijke intocht in Zaanstad was, liepen er roetveegpieten mee bij de lokale intocht in Apeldoorn.