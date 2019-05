Politie verspreidt foto’s verdachte steekpartij station Breda

Het 23-jarige slachtoffer werd donderdag neergestoken toen hij de fietsenstalling uitliep. De reden van de steekpartij is onbekend. Volgens een ooggetuige werd de man in zijn nek gestoken. Hij is inmiddels buiten levensgevaar.

De dader sloeg op de vlucht en is spoorloos. Camerabeelden waarop een man te zien is die als verdachte geldt, zijn ’uitzonderlijk snel’ verspreid. „Het geweldincident is dermate heftig, dat het belangrijk is dat we deze verdachte zo snel mogelijk opsporen”, vertelt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

Mensen die de verdachte kennen, worden gevraagd contact op te nemen met de politie middels 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.