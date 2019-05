WhatsApp en sms goudmijn oplichters

In de eerste maanden van dit jaar meldden zich al meer slachtoffers dan over heel vorig jaar. Nu al zijn slachtoffers van deze vorm van cybercrime meer dan 300.000 euro kwijtgeraakt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat het aantal gevallen van cybercrime binnen twee jaar met een kwart is afgenomen.

De cijfers zijn waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. Onderzoek leert dat slechts tien procent van de slachtoffers melding doet bij de helpdesk. Martijn van Dam, teamleider van het Cyberteam van de politie Zeeland-West-Brabant, bevestigt dat deze vorm van cybercrime toeneemt.

Juist vandaag begint het ministerie van Justitie en Veiligheid met een campagne. ’Eerst checken dan klikken’ moet Nederlanders er op wijzen appjes, sms-berichten en mails eerst goed na te kijken op betrouwbaarheid voordat ze er op klikken.

