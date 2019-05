’Denk niet dat je kind braaf blijft’

Chantal gaat naar Turkije. „Ik wil vooral even ontstressen.” Ⓒ Zuma Press / HH / Matty van Wijnbergen

Voor meer dan 200.000 scholieren zitten de eindexamens er op. Mits er geen herexamen komt, kan de vakantie beginnen. En dat vieren veel jongeren traditiegetrouw met een examenreis: even stoom afblazen op een tropische bestemming, of gewoon in Renesse. Zonder ouders, uiteraard. Hoe moeilijk dat voor het thuisfront soms ook is. „Houd er rekening mee dat jouw kind geen engel is.”