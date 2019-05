Cipier zwaargewond door aanval in Zaanstad

De aanval was dinsdag al. De gevangenbewaarder viel van de trap en belandde in het ziekenhuis, zo bevestigde een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdag. „De gedetineerde viel hem uit het niets aan, zonder enige aanleiding.”

Tegen de gedetineerde is aangifte gedaan. De man is in een isoleercel gezet. Van zowel de verdachte als de cipier maakt het ministerie de identiteit niet bekend.