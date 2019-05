Man die Jayme (13) ontvoerde en ouders doodschoot krijgt levenslang

Jake Patterson en Jayme Closs. Ⓒ BARRON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT

BARRON - De 21-jarige Jake Patterson is vrijdag door een rechtbank in Barron in de Amerikaanse staat Wisconsin tot levenslang veroordeeld voor het maandenlang ontvoeren van de 13-jarig Jayme Closs en het doodschieten van haar ouders. Hij heeft geen kans om ooit vrij te komen.