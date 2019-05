Honderden Nederlanders willen weerman of -vrouw zijn

De nieuwe weerman of -vrouw moet straks op camera twee keer in de week het weer presenteren. In de studio en op locatie. De auditie was in de stijl van de tv-hit Idols, met een heuse jury en van alle kanten opgenomen. Van weermannen uit de provincie tot aan een voormalig Miss Nederland met ambities voor de camera.

Het bleek geen makkelijke opgave, voor zowel kandidaten als jury. Juryvoorzitter en onze eigen presentator Maarten Steendam kende wat moeilijke momenten. „Het lastige is dat sommigen wel kunnen presenteren maar totaal geen kennis hebben van het weer en vice versa. We zijn echt op zoek naar de ultieme combinatie. Gelukkig zitten er veelbelovende talenten bij.”

Tijdens de auditiedag zaten er dan ook zeker weermannen en -vrouwen in de dop bij maar waren er ook deelnemers die op een wereldkaart Nederland niet wisten te vinden.

Dan wordt het toch lastig. Maar zowel de toppers als de floppers maken van een talentenshow een zeer vermakelijk geheel. WEER of GEEN WEER is vanaf maandag te zien op onze website en op YouTube.