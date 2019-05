Ⓒ Unsplash

Amsterdam - Maurice La Haye heeft zijn zaklantaarn paraat en de leunstoelen in de tuin neergezet. Want de 47-jarige bioloog is dit weekend druk in de weer met het spotten van vleermuizen, ter gelegenheid van de Nationale Vleermuistuintelling. „Dat er hier vleermuizen rondvliegen, zal voor mijn kinderen een hele openbaring zijn!”