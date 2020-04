Taakstraf voor eigenaar Dennis Papagaai

Ⓒ ANP XTRA

AMSTERDAM - Dennis Papegaai is een begrip in het land. Vogelliefhebbers, tot het koninklijk huis aan toe, weten de winkel en website al tientallen jaren te vinden. Dennis J. is door de rechtbank Amsterdam echter schuldig bevonden aan het uitgeven van valse certificaten bij de export van beschermde vogelsoorten. Hij heeft een taakstraf en forse boete gekregen.