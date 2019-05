Raadselachtige dood jongens in Britse woning

De politie arresteerde een man (37) en een vrouw (34). Zij worden verdacht van moord. De politie in Zuid-Yorkshire verklaarde dat er een melding was binnengekomen over „zorgen om de veiligheid” van de mensen in de woning. De politie ontkende dat in de woning was geschoten.

