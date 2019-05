Blokhuis: sigaretten moeten 20 euro kosten

Dat is een hoger bedrag dan wat in het ’Preventieakkoord’ staat dat hij volgende maand in de Tweede Kamer moet verdedigen. Het plan omvat een reeks maatregelen die ervoor moet zorgen dat Nederlanders gezonder gaan leven. „Dat kan natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Dat moet met buurlanden. Ik ben gedreven om in Europa het gesprek te voeren over hogere prijzen. Met de Franse minister Agnès Buzyn, een goeie bondgenoot, probeer ik België en Duitsland te overtuigen.”

In overleg met supermarkten zei Blokhuis over de verkoop van rookwaren: „Als je lef hebt, gooi je sigaretten helemaal uit je assortiment. Ik weet dat ik je niet kan verplichten. Maar stop toch met die rotzooi.”