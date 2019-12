Honderden kerstreisjes op de tocht door faillissement busbedrijf Havi

Havi heeft meer dan honderd touringcars rondrijden en meerdere vestigingen in binnen- en buitenland. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

GOOR - Het Twentse touringcarbedrijf Havi Beheer is failliet. De kerstreisjes van honderden Nederlandse toeristen zijn onzeker. Donderdag komt daar meer duidelijkheid over, zegt de curator. „Het doel is zoveel mogelijk vakanties te laten doorgaan.”