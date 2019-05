Iran dreigt met ’geheime wapens’

„Amerika stuurt twee oorlogsschepen naar de regio”, verklaarde een belangrijke Iraanse militaire adviseur. „Als ze ook maar de kleinste domheid begaan, zullen we die schepen naar de bodem jagen inclusief de bemanning en de vliegtuigen, en we gebruiken twee raketten of twee geheime wapens.”

De relatie tussen de VS en Iran is sterk verslechterd sinds het aantreden van president Donald Trump. Hij trok zijn land een jaar geleden terug uit de nucleaire deal met Teheran en heeft weer omvangrijke sancties ingesteld. Ook voerden de VS hun militaire aanwezigheid op in de Perzische Golf.