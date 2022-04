Achtervolging Heemstede eindigt in sloot, twee verdachten opgepakt

De politie kreeg even voor 22:30 uur melding van een verdachte situatie in de Essenlaan in Bloemendaal. De mannen liepen daar over straat. Bij het zien van de politie gingen ze ervandoor.

Na een korte achtervolging te voet, stapten de verdachten in een personenauto en reden weg. Er volgde een achtervolging via Haarlem naar Heemstede, met snelheden ruim boven de 100 km/u. Op de Leidsevaart verloor de bestuurder van de vluchtende auto de macht over het stuur. De auto raakte van de weg en eindigde in een ondiepe sloot. Het tweetal is direct opgepakt.

Ziekenhuis

De brandweer en ambulance kwamen ter plaatse om de mannen ondersteuning te bieden. Ook is er met een politiehond gezocht naar een eventuele derde inzittende. Die is niet gevonden. Na de aanhouding zijn de twee jongemannen overgedragen aan ambulancemedewerkers. Ze zijn allebei naar verschillende ziekenhuizen gebracht.

Het is nog onduidelijk waarom de mannen vluchtten toen de politie ze signaleerde. De politie heeft later in de nacht onderzoek gedaan in de Essenlaan in Bloemendaal.

De auto is later door een berger uit de sloot gehaald.