Rusland moet Oekraïense matrozen vrijlaten

Eind november bracht de Russische kustwacht drie Oekraïense marineschepen op die door de Straat van Kertsj van de Zwarte Zee naar de Zee van Azov wilden varen. De wateren in die regio zijn omstreden sinds de annexatie van het schiereiland de Krim in 2014 door Moskou.

De bemanning werd van boord gehaald en naar de Russische hoofdstad overgebracht. Daar zitten de zeelieden sindsdien in voorarrest. Wat er met het oordeel van het hof gebeurt is niet duidelijk. Rusland erkent de instantie niet en vindt dat alleen een rechtbank in Rusland over de kwestie kan oordelen.