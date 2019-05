Gouda geteisterd door autobranden: 20 in één maand

Dit keer werd een wagen in brand gestoken net buiten het gebied dat door burgemeester Mirjam Salet van Gouda tot preventief fouilleerzone is aangewezen. Die maatregel werd gisteren door Salet aangekondigd. Agenten mochten vannacht voor het eerst preventief fouilleren in delen van de wijken Korte Akkeren, Kort Haarlem, Bloemendaal, Plaswijck en Oosterwei waar de afgelopen tijd al meerdere autobranden waren. Vanaf 22.30 uur tot en met 04.00 uur kan de politie controleren op spullen waarmee brand kan worden gesticht, zoals brandbare en brandversnellende vloeistoffen, brandlonten, aanmaakblokjes en brandontstekers zoals sigarettenaanstekers, lucifers en gasaanstekers.

’We hebben hele zware maatregelen genomen’

Volgens een woordvoerster van de burgemeester is de nieuwe brand geen aanleiding om de zone voor preventief fouilleren uit te breiden. „We hebben gekozen voor de wijken waar de meeste branden zijn geweest. Preventief fouilleren is een hele zware maatregel die sinds gisternacht van kracht is gegaan. Het duurt tot woensdag 04.00 uur. Daarna zal bekeken worden of en welk vervolg er aan deze maatregel wordt gegeven.”

Naast het preventief fouilleren gaat ook het parate peloton de straat op. Het speciale team van agenten zorgt voor extra toezicht in de nachtelijke uren. Ook is er een speciaal rechercheteam opgericht om de branden te onderzoeken. De politie stelt dat momenteel iedere brand afzonderlijk wordt onderzocht. „Bij alle verdachte branden doen wij ook buurtonderzoek en zoeken wij naar camerabeelden. Verder analyseren wij de branden en kijken of er een verband is met de anderen.” De politie stelt dat alle scenario’s worden onderzocht. Op geruchten dat de branden zouden worden veroorzaakt door een groep jongeren wil de politie niet ingaan. „We kijken zo breed mogelijk naar de branden en houden alle opties open.”

Preventief fouilleren

De burgemeester spreekt in een brief over het preventief fouilleren over daders. „Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de daders de branden op verschillende wijzen en met gebruikmaking van verschillende voorwerpen en materialen hebben gesticht”, aldus Sajet die eerder liet weten de reeks branden zorgwekkend te vinden. „Het gaat hier niet alleen om een laffe daad, maar ook om een gevaarlijke daad die veel schade veroorzaakt.”

Gouwenaars worden opgeroepen om beelden en foto’s te delen met de politie. Maar ook om direct 112 te bellen tijdens verdachte situaties. In de wijk Korte Akkeren hebben bewoners een buurtwacht opgericht. Zij lopen sinds 1,5 week ’s nachts door de wijk om de boel in de gaten te houden. Het wijkteam Korte Akkeren waaronder de buurtwacht valt wil momenteel niet met de pers praten.