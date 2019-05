Mysterieuze inbreker maakt hele huis schoon en steelt niets

De huiseigenaar vindt het een griezelig idee dat iemand zomaar zijn woning is binnengedrongen. Er waren echter geen inbraaksporen, er zijn geen spullen gestolen en het hele huis was spic en span. „Het is mogelijk dat ik ben vergeten de achterdeur op slot te doen. Er is niets gebroken of geforceerd”, laat de verbaasde Nate aan ABC News weten.

Speculaties

Mensen reageren verbaasd op het nieuws van de bizarre ’inbraak’. Volgens Roman zou het kunnen dat een schoonmaakbedrijf mogelijk bij het verkeerde adres aan het werk is gegaan, maar tot nu toe is er nog niets bewezen.

Ondanks de gekke situatie is Nate wel blij met de schoonmaakbeurt. „Ik moet wel zeggen dat de badkamer echt héél goed schoon is gemaakt en de kamer van mijn zoontje heeft er nog nooit zo goed uitgezien.”