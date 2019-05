Duitsland raadt Joden af overal keppeltje te dragen

Incidenten in de antisemitische sfeer komen negen van de tien keer uit de extreemrechtse hoek. Deze cijfers leidden eerder in Duitsland tot een landelijke discussie. Overtredingen worden namelijk al snel extreemrechts genoemd als er verder weinig gegevens zijn of als er geen daders zijn aangehouden. Zo meldt de NOS.

Scholing

Naast de boodschap aan Joden, dat zij zelf beter moeten oppassen hoe zij zich gedragen en kleden, vindt Klein dat politieagenten, leraren en juristen geschoold moeten worden om antisemitisme beter te herkennen.

De waarschuwing van Klein komt ruim een jaar na de waarschuwing van de Centrale Joodse Raad, die ook op het onderwerp inging.