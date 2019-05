Rusland laat nieuwe atoomijsbreker te water

Ⓒ EPA

ST. PETERSBURG - Rusland heeft zaterdag in St. Petersburg een nieuwe nucleair aangedreven ijsbreker te water gelaten. Het schip, dat de Oeral is gedoopt, is een van de grootste en krachtigste ijsbrekers ter wereld. Het kan door drie meter dik ijs breken. Het schip wordt nu afgebouwd en rond 2022 in gebruik genomen.