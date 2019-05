Politie verspreidt nieuwe foto’s verdachte Lyon

De verdachte draagt een tas op de foto’s. Daarin zat het bompakket dat hij vrijdag in een winkelstraat, vlak bij een bakker, achterliet, waarna het tot ontploffing kwam.

Op het bompakket is dna achtergelaten. De politie onderzoekt dat nu. Voor het ontstekingsmechanisme is een bepaalde springstof gebruikt die populair is bij makers van zelf in elkaar geknutselde bommen, en ook werd gebruikt in Brussel en Parijs.

