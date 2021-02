Deen kuchte naar agenten: vier maanden cel

De man werd tijdens een verkeerscontrole staande gehouden, toen hij zich tegen de agenten richtte. Hem wordt ’dreigend gedrag’ verweten, hoewel hij later geen corona bleek te hebben.

In een eerste rechtzaak werd hij vrijgesproken, maar in hoger beroep schuldig bevonden. Voor het hoogste gerechtshof werd drie tot vijf maanden celstraf geëist. Dat werden er uiteindelijk vier.

De Deen in kwestie, een twintiger, is lang niet de enige die op deze wijze politieagenten bejegent. Er zijn alleen al in Denemarken meer vergelijkbare incidenten geweest. Dat wordt toegeschrveen aan het dalende vertrouwen in het Deense coronabeleid. Ook in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada wordt in de richting van agenten gehoest. Of erger.

Deense demonstranten verbranden een pop die premier Mette Frederiksen moet voorstellen. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

In Engeland en Wales vonden in de eerste golf wekelijks zo’n 200 incidenten plaats, waar bij richting agenten wordt gehoest of gespuugd, vaak gepaard gaande met de mededeling dat de kucher of spuger besmet was.

In Denemarken is het nog steeds bij vlagen onrustig. In januari waren er felle demonstraties tegen de beperkende maatregelen. Daarbij werd onder meer een pop die premier Mette Frederiksen moest voorstellen in brand gestoken.