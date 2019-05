Veel leed in Nederland door ’onbekend’ syndroom

Anja van Overmeeren prijst zich gelukkig met de goede zorg na haar bevalling, maar het PICS is nog steeds niet overal bekend. Ⓒ Eigen foto / De Telegraaf

AMSTERDAM - Binnen 24 uur van een roze wolk naar een nachtmerrie. Na de geboorte van haar eerste dochter werd Anja van Overmeeren (33) ernstig ziek en volgde een tijd met nachtmerries, angsten, stress en paniekaanvallen op de intensive care. Een griepvirus was de boosdoener. Nu, acht jaar later, heeft ze nog steeds kleine paniekmomentjes in drukke ruimtes. Ze is niet alleen, maar helaas kénnen sommige artsen en verpleegkundigen het Post Intensive Care Syndroom (PICS) niet eens, laat staan dat ze adequaat kunnen handelen.