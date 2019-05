Brand verwoest pand afvalverwerker in Hengelo

De brandweer waarschuwde de mensen in de omgeving om uit de rook te blijven. Ⓒ ANP

HENGELO - Op het terrein van afvalverwerkingsbedrijf Twence in Hengelo heeft een grote brand gewoed in een pand met compost. Het gebouw van 10.000 vierkante meter is voor driekwart zo goed als verwoest. De brandweer liet rond 06.00 uur weten dat het sein brand meester is gegeven. Twee eenheden blijven ter plaatse om na te blussen.