Haai doodt man voor de kust van Hawaï

De vorige keer dat iemand op Hawaï door een haai werd gedood was naar verluidt in 2015.

HONOLULU - Voor de kust van het Hawaïaanse eiland Maui is een man door een haai aangevallen. Het 65-jarige slachtoffer uit Californië overleefde het niet, melden lokale media. Het is naar verluidt de eerste dodelijke haaienaanval in de Amerikaanse staat in vier jaar.