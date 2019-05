Uitslag Europese verkiezingen om 23.00 uur bekendgemaakt

Om 23.00 uur wordt duidelijk of de PvdA van Frans Timmermans inderdaad de grootste partij is geworden. Ⓒ AFP

DEN HAAG - Als de laatste stembureaus van Europa zondagavond laat dicht zijn, om 23.00 uur, hebben de 355 Nederlandse gemeenten toestemming om hun uitslagen naar buiten te brengen. Dan wordt duidelijk of de PvdA van Frans Timmermans inderdaad de grootste partij is geworden, zoals donderdagavond naar voren kwam uit prognoses. Ook weten we dan of PVV, SP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren in het Europees Parlement komen. Die partijen zaten donderdag op de drempel van één zetel.