Brandstichting politiebureau Eindhoven: ’Er waren meteen vlammen’

''Er waren meteen vlammen'', aldus de woordvoerder. Door het vuur ontstond lichte schade aan de ingang. De dader is vooralsnog onbekend. ''We hebben nog geen vermoeden om wie het gaat. Het was niet iemand die uit het politiebureau kwam lopen'', aldus de woordvoerder. ''Geen klant van ons dus.''

De technische recherche doet in de loop van de ochtend onderzoek. Agenten kijken inmiddels camerabeelden uit om de dader te achterhalen. De politie is op zoek naar getuigen.

Om wat voor brandbaar voorwerp het gaat, kon de woordvoerder nog niet zeggen. Of het om een molotovcocktail gaat, moet uit technisch onderzoek blijken.