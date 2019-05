Molotovcocktail op politiebureau Eindhoven: ’Er waren meteen vlammen’

''Er waren meteen vlammen'', aldus de woordvoerder. Door het vuur ontstond lichte schade aan de ingang. De dader is vooralsnog onbekend. Er is nog niemand aangehouden. ''We hebben nog geen vermoeden om wie het gaat. Het was niet iemand die uit het politiebureau kwam lopen'', aldus de woordvoerder. ''Geen klant van ons dus.''

De politie neemt de poging tot brandstichting hoog op. Agenten onderzoeken camerabeelden om de dader te achterhalen. De politie is op zoek naar getuigen.