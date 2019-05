Uniek: Nederlander (23) slaagt voor befaamde militaire academie West Point

Tussen al deze hoedjes zweeft voor het eerst ook een Nederlands exemplaar, dat van Tom Jansen (23). Ⓒ AFP

Een gejuich gaat op in het stadion als de 985 studenten met een uitgelaten schreeuw hun petten omhooggooien. Ook die van Tom Jansen gaat met een grote zwier de lucht in. Hij wordt omhelsd door zijn medestudenten. Het is een bijzondere dag voor Jansen, maar ook voor de Nederlandse krijgsmacht. Voor het eerst studeert een Nederlandse cadet af aan de oudste en meest prestigieuze militaire opleiding van Amerika, West Point.