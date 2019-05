Henk Krol Ⓒ Foto ANP

50Plus heeft gebroken met een partijtraditie. Ieder congres weer raakte de politieke beweging in de knoop met zichzelf. Zaterdag was er nu eens geen ruzie en daardoor tijd om na te denken over inhoud. Dat lijkt nodig: waarom scoort de ouderenpartij niet beter? Juist nu.