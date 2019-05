EO-Jongerendag: gezellig rappen over Jezus

De EO jongerendag doet niet onder voor een spetterend popfestival. Ⓒ Foto Roel Dijkstra

ROTTERDAM - Een kleiner jasje, een even groot feest. De EO-Jongerendag vierde gisteren de 45ste verjaardag in Ahoy. Een stapje kleiner dan het Gelredome, maar dat houdt de diehards niet tegen. ,,Het is echt een feestje. Heel anders dan de meeste mensen verwachten.”