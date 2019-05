Bonden moeten dinsdag treinen laten rijden naar Schiphol

De rechter oordeelde zondag dat de veiligheid op en rond Schiphol belangrijker was dan het platleggen van de luchthaven vanwege de landelijke staking in het ov. Daarom moeten de bonden zorgen dat er die dag voldoende ledenbeschikbaar zijn om tussen 5.00 en 21.00 uur elk kwartier treinen te laten rijden van Amsterdam naar Hoofddorp via Schiphol. Die treinen moeten ook stoppen op Amsterdam Sloterdijk en Lelylaan.

De vakbonden hadden tijdens een schorsing van vele uren onder toeziend oog van de rechter overleg gevoerd of het mogelijk was om dinsdag tijdens de landelijke staking toch treinen tussen Schiphol en Amsterdam te laten rijden.

